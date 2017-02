Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski mõtted on töö juures ka nädalavahetusel. Nimelt postitas minister laupäeva hommikul oma Facebooki lehele meeldetuletuse, miks peaks iga eestimaalane talveperioodil D-vitamiini toidulisandeid tarbima.

"Tähelepanuväärne uuring D-vitamiini vaeguse olulisest mõjust enimlevinud nakkushaiguste esinemisele. Dr Mart Kull on oma doktoritöös Eesti olukorda uurides leidnud, et talvel on ligi 75% (!) inimeste D-vitamiini tase alla normi. Ka veel suve lõpus on ligi kolmandikul D-vitamiini vähem, kui peaks olema," kirjutab Ossinovski.

"Kui sa arvad, et toitud piisavalt mitmekesiselt, et toidust vajalik D-vitamiini kogus kätte saada, siis sa tõenäoliselt eksid (kui sa ei ole just eriline kalafänn!). Vähemalt talvekuudel ei ole apteegis müüdavast D-vitamiini kapslist meie laiuskraadidel paraku väga pääsu," on minister veendunud.