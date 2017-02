"Kaotasin tööõnnetuse tõttu töö. Saatsin kahe aasta jooksul laiali 50 CVd. Esimene töökoht, mille ma sain, oli kassapidajaamet toidupoes," räägib Tiina, kes on 80 protsenti töövõimetu.

Töövõimekaoga inimeste jaoks on sobiva töökoha leidmine tõeline kannatusterada. Seda kinnitab ka läinud kolmapäeval avaldatud riigikontrolli audit, milles nenditi, et ettevõtjad ei torma palkama osalise töövõimega inimesi. Eesti Kutsehaigete Liidu tegevjuht Tiina Kink selgitab, et sageli ei taha töövõimekaoga inimesed koju istuma jääda, sest riigitoetusega toime ei tule ja pikapeale hakkavad kimbutama hingehädad. Kink tunnistab, et veel mõni aeg tagasi ei teadnud ta isegi, kui raske on töövõime kaotanul tööd leida. Neli aastat tagasi ekspordiga tegelevas ettevõttes laojuhina töötades juhtus tal õnnetus. "Joogiautomaadijuhe oli ukse ees: komistasin ja kukkusin vastu koridori seina. Murdsin parema käe õlavarreluu."

Saatis laiali 50 CVd

Vigastuse tõttu ei liigu tema parem käsi ei küljele ega ette ja ta on tunnistatud 80 protsendi ulatuses töövõimetuks. Pärast õnnetust tuli tal leida uus töö. "Töölepinguseadusega saab inimese lahti lasta, kui ta on olnud aasta jooksul neli kuud haiguslehel – selle alusel mind ka lahti lasti," kirjeldab ta, et operatsioonid lükkasid haigevoodist pääsemist üha edasi.