Punased viinamarjad ja punane vein. Viinamarja kestades leiduv reservatrool aitab ennetada vananemist ja ka südamehaiguseid. Samas toimib see antioksüdant tõhusalt ka vähivastase ainena. Tasub silmas pidada, et eriti reservatroolirohked on Bordeaux ja Pinot Noir veinid.

Uuemad uuringud kinnitavad, et on olemas seitse toitu, mis muudavad vähiravi tõhusamaks. Veelgi enam – neid regulaarselt tarbides võib õnnestuda ka vähktõbe ennetada.

Tume šokolaad, see, milles kakaod on rohkem kui 70%, on hea südame-veresoonkonna tervisele, kuid see suurendab ka vähiravi tõhusust.