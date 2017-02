Mure karastusjookide kahjulikust mõjust tervisele on pannud ka Ameerikas paljusid koole kaotama limonaadid joogimasinatest ja kohvikutest, samuti juhivad hambaarstid tähelepanu nende mõjule hambaid kahjustada. Portaal Livestrong vahendab ajakirjas Journal of Dental Nutrition avaldatud uurimust, milles käsitleti Coca-Cola ja hammaste lagunemise vahelisi seoseid üle 25 aastastel inimestel. Välja on toodud kolm erinevat kahjulikku tegurit selles joogis. • Suhkur. Klaas Coca-Colat sisaldab pea 10 teelusikatäit suhkrut. See meeldib aga suus elutsevatele bakteritele, kes sellest suhkrust toitu saavad. Need bakterid toodavad happeid, mis hakkavad hambavaapa demineraliseerima, hamba pealispind muutub nii õrnaks ning tulemuseks on kaaries. Selline happerünnak kestab pärast suhkrurikka joogi joomist suus kuni pool tundi.

• Happed. Coca-Cola ja dieetkoka sisaldavad mõlemad fosforhapet, mida kasutatakse näiteks tööstuslikes tolmuimejates. See hape põhjustab erosiooni ehk söövitab hambapinda, muutes selle pehmeks ja kuluvaks. Koos bakterite toodetud happega on Coca-Cola seega hambaemailile topeltohtlik. Erosiooni on põhjust kahtlustada siis, kui hambad on tundlikud kuumade-külmade jookide suhtes, nad on valulikud, kipuvad läbipaistvaks, pragunevad või muutuvad tumedamaks.

• Värvaine. Karamell annab Coca-Colale pruunika värvuse, kuid muudab pideva joomise korral ka hambad kollakaks, eriti on ohustatud sellest nõrgenenud emailiga hambad.