1. Sa lösutad telekat vaadates diivanil. Sage diivanil lösutamine ja vähene liikumisharjumus soosib seljavalude teket. Õigupoolest viib see su otseteed nõiaringi, sest kui valud kimbutavad sind ka päeviti, paneb see su õhtul veel rohkem diivanul lösutama, suurendades nii valusid veelgi.

3. Sa oled mõnd teist kehapiirkonda vigastanud. Kehaga on nii, et valu võib kiirguda ühest piirkonnast teise ning see, et mittevigastatud koht hoopis valutab, pole mingi ime. Alaselga mõjutavad suurema tõenäosusega puusa - või vaagna vigastused ja erinevad luumurrud, samuti kõhuvalu. Näiteks pimesoole- või neeruvaagnapõletik võibki esmalt end ilmutada alaseljas.

4. Sul on depressioon. Teadusuuringud toovad depressiooni ja seljavalu vahel välja otsese seose, sest stress tekitab lihastesse pinget ning eriti mõjub see alaseljale.

5. Sa treenid liiga suurte koormustega. Lihaste liigne koormamine toob kaasa seljavalu. Kui valu järgmiseks päevaks möödub, on kõik kontrolli all. Kui aga selg peaks tuikama veel mõned päevad pärast treeningut, mine treeningsaali asemel arsti juurde.

6. Sul on põiepõletik või neerukivid. Nagu mainitud, võivad neeruhaigused esimesi märke anda just selga valutama pannes. Reeglina panevadki põie- ja neeruhaigused valutama nii kõhu kui selja.

7. Sul on diagnoosimata terviseprobleem. Alaseljavalu võib olla märk paljudest erinevatest tõbedest. Seega, kui seljavalu kimbutab sageli ja segab elu, mine arsti juurde põhjuse teadasaamiseks.