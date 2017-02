Jah, ka pead on võimalik valesti pesta. Tulemuseks on takused ja elutud kiharad. Kui need sind kimbutavad, järgi siinolevaid soovitusi.

* Kasuta šampooni mõõdukalt. Jälgi end, kui palju sa šampooni kasutada. Ja võta julgelt pool sellest kogusest, sest pärast seda, kui šampooon eemaldab juustelt mustuse ja rasu, hakkab ta vähendama juuste niiskust ja lipiidide hulka. See aga muudab juuksed kuivaks ja hapraks, kirjutab Allure.

* Masseeri pead õrnalt. Liiga tugev masseerimine kahjustab juukseid, muudab pea kahuseks ning soodustab kiharate väljalangemist. Masseeri juuksejuuri õrnalt sõrmeotstega ja alles seejärel vii ülejäänud šampoon paitavate liigutustega juuksesalkudesse.