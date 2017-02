Paljud inimesed ei maga piisavalt. Veelgi enam – meie uni on sageli häiritud kunstlikust valgusest, mida on eriti palju, kui elame linnas ja loomulikult siis, kui uinume arvuti või teleka ääres. Unerütm on sassis, pidevalt on peal väsimus ja stress.

Üks uuringu läbiviijatest rääkis, et kuigi palju on räägitud sellest, et une ajal on valgus halb, siis tegelikult võib päevasel ajal liiga vähe valgusega kokku puutumine olla pea sama kahjulik. Meile võib küll tunduda, et talvel on loodusliku valgust vähe, kuid tegelikult röövib meilt selle kunstlik valgus.