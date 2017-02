“Enne aja planeerimist palume patsientidel väga täpselt oma ajakava läbi mõelda, et poleks asjatuid aegade ümbertõstmisi,” rääkis Mutso, lisades, et olenevalt raviplaani iseloomust võivad visiitide pikkused olla väga erineva pikkuse ja intervalliga, mistõttu võib uue raviplaani paika panemine telefoni teel pikendada märgatavalt ka teiste patsientide teenindamise ooteaega.

Sakala Hambakliiniku pikaajalise kogemusega administraator Sirje Mutso tõdes, et inimeste elutempo on niivõrd kiireks muutunud, et viimasel hetkel aja tühistamine leiab aset üha sagedamini.

Hambaravi aegadest loobujaid ning viimasel hetkel broneeringu tühistajaid on kõige enam just kalendrikuu lõpus ja uue kuu alguses – olgu tühistamise põhjuseks ootamatu haigestumine või rahaliste vahendite piiratus, mis enne palgapäeva tunda annab­.

Raviaegasid tühistatakse nii telefoni kui ka e-maili teel, kuid tuleb ette ka seda, et pärast tööpäeva lõppu laekub SMS järgmise päeva aja tühistamise kohta. Nii jõuab see info administraatoriteni alles järgmisel päeval ja kui tegemist on päeva esimese ajaga, siis läheb see sageli lihtsalt kaotsi, samas ravijärjekorrad on väga pikad ning patsiente, kes vajaks hambaarsti abi, jagub.

“Broneeringu tühistamisest tuleks kindlasti teada anda tööpäeva vältel, kas telefoni või e-maili teel,” soovitas Mutso. “ Meie kliinikus on kasutusel ka hambaravi broneeringute äpp, kuid äpi kaudu broneeringu tühistamine pole võimalik. Samas saab seal ülevaate vabadest aegadest ehk kui tõesti muud üle ei jää ja tulebki aeg tühistada, siis soovi korral saadame teate vabanenud ajast,” lisas Mutso, kuid rõhutas siiski, et hambaravi kabinettide sujuvaks tööks, teiste patsientide ja arstide austamiseks aegade ootamatut ning lühiajalise etteteatamisega tühistamist ei soosita. “Kui inimene ikka korduvalt kohale ei tule või mitu korda järjest ütleb viimasel minutil aja ära, siis me rakendame ka ravi jätkamise tasu. Kui antud tasu on makstud, siis jätkame raviga,” ütles pikaajalise administraatori töökogemusega Mutso.

13 ja reede hambaraviks ei passi?

On ka patsiente, kes väga eeskujulikult raviajaga ümber käivad. “Ühel hommikul kell 7.30 helises kliiniku telefon ja patsient teatas, et ta ei saa kahjuks visiidile tulla, sest on naisega sünnitusmajas,” rääkis Mutso.