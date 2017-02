Stressiga hakkamasaamine sõltub kahest asjast: tunnistamisest, et stressitekitajad on olemas ning et nendega tegeledes on võimalik ise end aidata. Yahoo Health toob välja kümme üllatavat, kuid väga lihtsat tegevust stressitekitajate seljatamiseks. 1. Õpi ütlema ei. Vastasel juhul kipub sul nappima aega iseenda vajadusteks nagu tervislik toitumine, piisavalt magamine või oma sugulastega suhtlemine. Sa ei tea, kuidas väärikalt "ei" öelda? "Tänan pakkumast, kuid see ei sobi kuidagi minu ajakavasse," on lihtsaim lause selleks.

2. Mine varem magama. Väsimus tõstab nimelt kortisooli taset ning see süvendab ärevustunnet. Vähe on und siis, kui sa magad öösel vähem kui seitse tundi. Ideaalis võiks üritada magada isegi kaheksa tundi. Lihtsalt katseta – kuidas keha tunneb teatud arvu tundide äramagamise järel ja leia endale sobivaim ööune tundide arv. Pea meeles, et uni on parim keha remontija.

3. Joo teed. Uuringute andmeil kogesid enne stressirohkeid ülesandeid tassi musta teed joonud inimesed 47% vähem ärevust kui need, kes teed ei joonud. 4. Seksi rohkem. Šoti teadlased leidsid, et inimesed, kes seksisid vähemalt kord kahe nädala jooksul, haldasid paremini stressirikkaid olukordi. seksida võiks aga stressi maandamiseks sagedaminigi, sest see ujutab keha üle mõnuhormoonidega ja muudab enesetunde nii igal juhul paremaks. 5. Vaata internetist naljavideosid. Tööl võiksid kulutada iga tunni aja tagant minuti vaatamaks naljavideosid internetist. Naer on maailma parim stressipeletaja ja täiesti tasuta kättesaadav. 6. Mediteeri tööl. Ühes hiljutises Austraalia uuringus toodi välja, et inimesed kes mediteerisid tööl 15 minutit, olid oluliselt madalama vererõhuga kui mittemediteerijad. 7. Võta kitarritunde. Uue tegevuse selgeksõppimine aitab ajul lõõgastuda ja ajataju kaotada. See selgitab, miks paljud naised leiavad käsitöö olevat hea pingemaandaja. 8. Kallista oma lähedasi. Selgub, et armastus on narkootikum: need, kes kallistavad oma partnerit sageli, on madalama vererõhuga kui need, kelle suhtes puudub lähedus, nendib ajakirjas Biological Psychology avaldatud uuring. Kasu võib tuleneda kallistamise ajal vallanduvast hormoonist oksütotsiin, mis muudab inimese rahulikuks ja rõõmsaks. 9. Proovi vee rahustavat mõju. Uuringud näitavad, et vee läheduses olemine, kasvõi plaadilt vee voolamise heli kuulamine aitab vähendada südame löögisagedust ja stressi ning aitab olla rohkem rahulik. Tegelikult võib isegi vee vaatamine rahustada. Seepärast ongi loodud tuppa paigaldamiseks pisikesed purskkaevud või mõeldud välja ujuvküünlad klaaskaussi panemiseks. Tegelikult võid abi saada ka desktopile ekraanisäästjaks pandud akvaariumipildist või seinale riputatud ookeanimaalist.