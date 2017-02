Kõigepealt on vajalik õppida ära tundma märke, mis võivad viidata sellele, et haiguse all kannatav lähedane võib hakata ringi rändama ja ära eksida. Ole tähelepanelik kui:

Alzheimeri tõbi on progresseeruv haigus, mille tõelist põhjust veel ei teatagi. Alz.org kirjutab, et kuus haiget kümnest kipuvad meeltesegaduses ekslema minema. See võib lõppeda väga kurvalt.

Ta tahab "koju minna", ehkki on juba kodus.

Ta on rahutu, käib edasi-tagasi või teeb pidevalt samu liigutusi.

Tal on raskusi tuttavate kohtade ära tundmise või leidmisega.

Tahab teada, kus ta pereliikmed on, ka need, kes on surnud.

Ta käitub, nagu tegeleks mõne hobi või tööga, aga tegelikult ei saa midagi tehtud (näiteks tõstab lillepotte ja mulda ringi, aga midagi päriselt ei istuta).

On uues kohas eksinud olemisega.

Uitamine võib juhtuda ka siis, kui haige eest hoolitsejad väga tähelepanelikud on. Need abinõud võivad vähendada tõenäosust, et su lähedane omapäi hulkuma läheb.

Rutiin

Igapäevased tegevused, päevaplaan ja rutiin pakuvad haigele vajalikku tuge ja tuttavlikkust.

Õige aeg

Selgita välja, mis kellaaegadel haige kõige tõenäolisemalt jalutama kipub minema. Plaani selleks ajaks tegevusi, mis tema mõtted ärevuselt ja rahutuselt eemale viivad.

Ole toetav

Rahusta inimest, kes tunneb, et on eksinud, hüljatud või segaduses. Kui dementne inimene tahab minna "koju" või "tööle", kasuta kõnepruuki, mis sisendab kindlustunnet. Ära hakka teda parandama. Näiteks: "Täna jääme me siia. Siin on kõik ohutu ja mina olen ka sinuga. Koju lähme homme, kõigepealt puhkame ennast korralikult välja."

Kumb on tema juhtkäsi

Sageli kalduvad Alzheimeri käes põdejad eelistama suunda vastavalt sellele, kas nad on parema- või vasakukäelised.

Põhivajadused

Kas inimene on tualetis käinud? Ega ta näljane pole? Kui tema põhivajadused on täidetud, ei hakka ta nende pärast kuhugi otsima minema.

Rahvarohked kohad

Väldi haige viimist kohtadesse nagu suured ostukeskused ja toidupoed, avalikud suurüritused ja muud sarnased kohad, kus on kerge ära eksida või segadusse sattuda.

Paigalda märguandja

Kinnita välisuksele kell või muu signaalivahend, mis annab märku, kui ust avatakse.

Teised inimesed

Tee nimekiri inimestest, kes sind lähedase kadumamineku korral aidata võiksid. Räägi olukorrast naabritega ja hoia käepärast hiljutist fotot lähedasest, juhul kui pead teda otsima ruttama.

Öine rändamine