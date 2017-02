Kui sa oled üks neist suurest hulgast inimestest, kes öösel hästi ei maga ja hommikuna ärkab ta väsinumana, kui õhtul magama minnes, on see artikkel just sulle.

Sest sa võiksid teada, et selline olukord ei nõua ilmtingimata unerohu tarvitamist, kirjutab Unknown Remedy. Esialgu võta tarvitusele kõik muud abinõud. Ning üks võimalus on panna magamistuppa taimed, mis aitavad unehäireid peletada. Siin on välja toodud selleks parimad.

· Lavendel on taim, mille aroom lõõgastab, mis leevendab stressi ja ärevust, aitab vähendada südame löögisagedust. See kõik on uinumiseks väga hea.