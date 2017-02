Veepuudus. Eriti soojas ruumis viibides või kuuma ilmaga põhjustab veepuudus pearinglust, vahendab Fox News. Kui kahtlustad, et sinu pearinglus on põhjustatud vedelikupuudusest, heida pikali ja joo veidi vett - nii taastub kehas verevarustus ja paraneb ka enesetunne.

Miks hakkab mõnikord pea äkitselt ringi käima? Millal on asi tõsine?

Liiga kiire püstitõusmine tähendab, et su vererõhk alaneb järsult ja pea hakkabki ringi käima. Enamasti pole see probleem, kuid kui see kordub ja sageli, räägi sellest arstiga.