Pariisi võimud on võtnud võitluses oma igipõlise probleemi, tänavale urineerimisega, kasutusele uudse meetme. Valguse Linna tänavatele paigaldatakse uudsed pissuaarid The Uritrottoir’id, mille sees on kuiv hein, saepuru või laastud.

Punaste kastide ülaosas on aiake, mis peaks vabaõhu-põiekergenduse meeleolukaks tegema, kuid trotuaaripissuaari sisust saab hiljem teha komposti, mida annab kasutada nii parkides kui ka aedades. Tähtis on ka see, et orgaaniline materjal on suure süsinikusisaldusega ja see vähendab haisu, vahendab The Guardian. Riigi raudteefirma SNCF on paigaldanud kaks uritrottoir’i Pariisi kõige hullematesse haisutamispaikadesse Gare de Lyoni jaama juures. Novaatorlikud pissuaarid püstitatakse ka teistesse jaamadesse ja kui katse osutub edukaks, siis ehk ka tänavatele.