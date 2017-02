Paljud käivad duši all kord päevas. Ekspertide hinnangul on seda ilmselgelt liiga palju.

Liiga sage pesemine muudab naha nimelt kuivaks ja uhub nahalt minema head bakterid. Igapäevaselt on nahale isegi veidi hea, kui see on veidi must. Ning haigeksjäämise pärast ei pea ka muretsema, sest kõikvõimalike tõbede eest kaitseb tegelikult tavaline kätepesu, vahendab ajakiri Glamour. Duši alla mine aga siis, kui oled higistanud ja lõhnad ebameeldivalt - näiteks pärast treeningut.

Tegelikkuses on hoopis ülepesemise tõttu tekkinud kuiv nahk bakteritele ja põletikele vastuvõtlikum, eriti eakatel.

Silmas tasub pidada ka, et mõnikord piisab duši all käimisel enda lihtsalt veega üle uhtmisest, alati ei pea kasutama ka seepi. Antibakteriaalsetest pesuvahenditest võiksid näpud aga hoopis eemale hoida, kuna need muudvad samuti naha normaalset olemist.