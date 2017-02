Igaüks on kuulnud, et üleliigsetest kilodest lahtisaamiseks tuleb tervislikult toituda ning mõõdukalt liikuda. Kuid lisaks neile igavatele viisidele on olemas ka mõned üsna veidrad viisid salenemiseks.

3. Maksa poes sularahas. Kui näed, palju raha sul tegelikult käest läheb, ostad ehk vähem toitu kui kaardiga makstes.

4. Magamistoas hoia õhutemperatuur madalana. Senised uuringud on näidanud, et need, kes magasid toas, kus oli mitte rohkem kui +18ºC, põletasid rasva kiiremini kui need, kes veetsid öö ruumis, kus oli sooja näiteks 23ºC.

5. Aseta külmikule pilte madala kalorsusega toitudest, näiteks puu- ja juurviljadest. Alati enne kapiukse avamist vaata neid. Ka selle meetodi tõhusus on katsejäneste peal kinnitust leidnud.