Pime kõrvaltänav. Kaks musta riietatud kuju peatavad möödaruttava mehe: "Mees, kuule, osta õige see raudkang ära!"

"Mida paganat ma sellega teen? Aurake ära!"

"Kuule mees võta õige käekell ja sõrmus maha ja anna ka rahakott koos telefoniga taskust siia!"

"Aga palju see kang siis maksab?"

"Vaat kangi me enam ei müü!"