"Läksin lapsega hambaarsti juurde ja sain teada, et arst on otsustanud tasuta ravist loobuda, kuna protseduurid maksavad rohkem, kui haigekassa hüvitab. Praegu ma ei maksnud midagi, aga olen ikka päris ehmunud, mis nüüd edasi saab?" küsib eelkooliealise lapse ema.

Anna lasi lapse hambad küll üle vaadata ja sai teada, et parandamist vajavad kaks auku, kuid nende ravimiseks on ta otsustanud valida siiski arsti, kellele ta ei pea ravi eest ise maksma. Hambaarsti otsus morjendab Annat enda sõnul kõige enam seetõttu, kui väga laps hambaarste pelgab.

Ta ei suuda isegi kahe käe sõrmedel kokku lugeda, mitme arsti juures tal tuli lapsega käia, enne kui leidis inimese, keda laps usaldas. Nüüd tuleb tal see tee algusest uuesti ette võtta.

"Tegelikult mul on ju teine valik veel, ise ravi eest maksta. Aga kuna ma tean, et ehkki arst ei plaani haigekassaga lepingut pikendada, on lapse hammaste tasuta ravimine minu õigus," on ema nõutu.