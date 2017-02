Oma hääle peale mõtleb enamik inimesi alles siis, kui see on ühtäkki kadunud. Enim kimbutab see mure neid, kes oma häält igapäevaselt kasutavad ehk lauljad, õpetajad, näitlejad. Ent häälekaotus ohustab ka külmetushaiguste küüsi langenuid.

Kõige sagedamini kaob hääl ära külmal ja niiskel ajal kui nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu viirustesse haigestutakse. Häälekurrud hakkavad punetama ja tursuvad, häälepilu ei sulgu enam korralikult ja hääl muutub kähedaks. See omakorda viitab sellele, et on tekkinud kõripõletik ehk kõri limaskesta ja kudede põletikuline seisund. Kui häälepaelad on ülekoormatud ja põletikus, võtab taastumine veidi aega. Mida selleks teha?

Püsi tasa

Kõige lihtsam ent samas kõige raskemine teostatav soovitus on mitte rääkida. Kui vähegi võimalik tuleks kinni pidada täielikust vaikimise režiimist. Eriti laastavalt mõjub häälepaeltele sosistamine. Tasuks meeles pidada ka seda, et hingata tuleks nina kaudu ning korduvate köhatamiste asemel on mõistlik korralikult köhida, see koormab häälepaelte tundlikku limaskesta vähem. Aga vaikimisest üksi ei piisa – tegelikkuses ei tohiks sel ajal ka kuulata muusikat, sest ka see paneb häälepaelad liikuma.

Loputa nina, kurista kurku

Hääle kadumine on tihti seotud ülemiste hingamisteede viirustega. Kui inimestel on hääl ära, on neil tihti ka nohu, mõnikord ka kurguvalu. Apteekrina olen palju head tagasisidet kuulnud nina suuremahulise loputamise kohta – inimesed on suisa öelnud, et kui kõik muu oli läbi proovitud ja tekkinud oli juba lootusetuse tunne, tegi nina loputamine imet ja nohu taandus hämmastavalt ruttu.

Apteegis on müügil Neilmed Sinus Rinse ninaloputuspudel ja soolasegu pakid, sama lahusega võib vabalt ka kurku kuristada, et eemaldada limaskestale kinnitunud viirused ja bakterid.

Abi võib olla ka kloorheksidiini sisaldava suuveega kurgu kuristamisest – kloorheksidiinil on antiseptiline toime, mistõttu peaks see põletikulisele limaskestale rahustavalt mõjuma. Kuristama peaks 2-3 korda päevas ja pärast seda 30 minuti jooksul mitte sööma ega suud loputama.

Tee sooja auru

Kiire tulemuse annab ka kaks korda päevas ettevaatlikult sooja auru tegemine. Soe aur niisutab kurku ja häälepaelu. Hea oleks lisada ka õlisid või inhalatsioonisegusid. Proovida võiks näiteks Apropos inhalatsioonisegu või Carmolis tilku, mis leevendavad kurgu ärritust ja mõjuvad rahustavalt neelule ja häälepaeltele. Kindlasti tuleb aga kuuma vee ja auruga olla üliettevaatlik, et ei tekiks põletuse ohtu.

Tarbi ohtralt vedelikku

Kindlasti tuleks limaskestadele tagada ka küllaldane niisutus ja rohke vee ja tee joomine. Vedelike tarbimine niisutab limaskesta ning muudab keha võimekamaks bakterite, viiruste ja allergeenide vastu. Hea oleks juua just toatemperatuuril vett, mahla või kisselli. Kindlasti võiks lisaks juua ka sooje vedelikke, eelkõige puljongit või teed meega – soovitada võiks ka spetsiaalset kurguteed, mis sisaldab salveilehti ja saialilleõisikuid ning aitab leevendada ka kurguvalu.

Väldi tsitruselisi

Apelsinid, sidrunid ja teised tsitruselised mõjuvad häälepaeltele halvasti. Samamoodi tuleks vältida ka vürtsikaid toite ja piimatooteid.