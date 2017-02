Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Lutsu sõnul on käesolev aasta haigla jaoks eriti raske – näiteks seljalõikuste järjekorrad ähvardavad pikeneda kahe aastani, mis võib õigel ajal abita jäetud lastele tähendada invaliidistumist.

„Kui meditsiinis on personalipuudus, siis täna võime öelda, et meil tekib ilmselt olukord, kus inimesi jääb üle, sest haigekassa ei osta meilt piisavalt teenust,“ rääkis Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees dr Katrin Luts meditsiiniportaalile Med24. Leping haigekassaga pole veel allkirjastatud, kuid lepingupakkumuse järgi halvenevat arstiabi kättesaadavus käesoleval aastal kindlasti.

Karin Luts rääkis, et Tallinna lastehaigla on Eestis ainuke laste ja noorukite seljakirurgia keskus, kuid haigekassa on oma rahastamisotsusega otsustanud, et nende haigete ravi tuleks teha vajalikust umbes kaks korda vähem. Kui varem on seljakirurgiat tehtud 60-80 operatsiooni aastas, tänavu elatakse teadmisega, et saab teha maksimaalselt 35 lõikust. See tähendab, et laste seljalõikuste järjekord kasvab lähiajal paari aastani.

Küsimusele, mis saab neist lastest, kes peavad kaks aastat seljalõikust ootama, vastas Luts, et ta ei tea, kuid lisas siis: „Need lapsed invaliidistuvad. Ainult, et selle välja peab ütlema haigla, mis on minu meelest traagiline.“