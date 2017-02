Väga paljud inimesed usuvad, et mee ja kaneeli segu on täiuslik kombinatsioon, millega saab ravida arvukaid erinevaid tõbesid. Nende usul on tõepõhi all, sest just selle kahe aine segu on väga populaarne ka Ayurveda ja traditsioonilises Hiina meditsiinis. Veebikülg Shareably toob välja viis häda, mida saab leevendada mee ja kaneeli segu süües ka teadlaste arvates.

See aitab veresuhkru taset alandada. Kõrge veresuhkur on paljude tõsiste tervisehädade põhjuseks. Mee ja kaneeli segu aitab aga veresuhkru taset alandada ning seda kontrolli all hoida.

See aitab enneaegset vananemist ära hoida. Mees ja kaneelis sisalduvad antioksüdandid on väga tugevad ning aitavad enneaegset vananemist ning sellega kaasnevaid tõbesid vältida. See aitab südamehaigustest hoiduda. Mesi nimelt suurendab verevoolu südamesse ning kaneel aitab vähendada kehas halva kolesterooli taset ning suurendada hea kolesterooli taset. Lisaks sisaldab mesi antioksüdante, mis aitavad infarkti ja insulti põhjustavate trombide teket. Seega on see väga tõhus ravim südamehaiguste vastu! Sel on antibakteriaalsed omadused. Mesi ja kaneel on mõlemad antibakteriaalsete omadustega, seda võid tarvitada nii külmetushaiguste kui ka kuseteede infektsioonide korral.