Millise kehakujuga inimesed jäävad kõige tõenäolisemalt haigeks?

Teadlased tegid kindlaks, et need on inimesed, kelle kõhuümbermõõt on suurem, kui puusa ümbermõõt.

Hiljaaegu ajakirjas Journal of the American Medical Association avaldatud uuring kinnitab, et need, kellel on õunakujuline kehakuju, põevad teistest sagedamini II tüüpi diabeeti ning ka erinevaid südamehaiguseid, vahendab Fox News.

Õunakujulise kehaga inimestel on nimelt sageli siseorganid rasvunud ning see põhjustab kehas metaboolset sündroomi, mis tõstab inimeste riski paljudele tõsistele tervisehädadele.