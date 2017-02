Coffin Club ehk Kirstuklubi käib koos, et anda vanematele inimestele tegevust ja annetada oma loomingut ka neile, kelle jaoks kirstud liiga kallid on.

Uusmeremaalased Roger Terry ja tema abikaasa Grace ei ole eriti huvitatud kudumisest või raamatuklubidest või muudest vanainimeste hobidest. Nemad kohtuvad teisipäeviti oma sõpradega Coffin Clubis ehk Kirstuklubis, et ühes vanas spordihoones surnukirste valmistada. Uus trend on kogu Uus-Meremaal moodi läinud, kirjutab New York Times.

"Oi, meil on väga lõbus," ütleb 77-aastane Grace. Kodus on tal endale tehtud kirst, mis on maalitud kahvatulillaks ja kaunistatud tumelillade hortensiaõitega. Tema abikaasa räägib, et Coffin Clubil, mis asutati 2013. aastal, on 120 liiget. Neist vanim on 94-aastane, kuid enamik on 70ndates eluaastates.