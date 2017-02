Inimesed, kes elavad piirkondades, kus on rohkem puid-põõsaid ja linde, on tõenäolisemalt vähem depressiivsed, närvilised ja stressis, vahendab ScienceDaily.com. Linnainimene erinevaid linde ära ei pruugi tunda, aga tema jaoks on oluline, et ta neid näeb. Uurimistöös, mille viisid läbi Exeteri ülikool, Briti Ornitoloogiaühing ja Queenslandi ülikool, osales üle 270 inimese erinevatest linnakeskkondadest. Katsealused olid eri vanuses, erineva päritolu ja sissetulekuga linnainimesed, kes elasid nii kesklinna käras kui äärelinna roheluses. Samuti kaardistati enne inimestega tegelemist nende elukeskkondi ja seda, kui palju on seal päevasel ajal linde näha. Põhiliselt lendasid ringi musträstad, sinitihased, punarinnad ja varesed. Linnuliikide ja inimeste enesetunde vahel seoseid ei täheldatud. Inimeste jaoks oli tähtis see, kui mitut lindu nad oma akna taga, aias või tänaval märkasid.

Varasemad uuringud on näidanud, et linnainimesed üldiselt linnuliike eriti ei tea. See viitab sellele, et inimestel on pigem lihtsalt hea meel linnukesi toita või mingil muul viisil nendega kokku puutuda. Akadeemikud leidsid, et mida rohkem lindusid katsealune päevasel ajal nägi, seda tõenäolisemalt oli ta rahulikum ja rõõmsameelsem inimene.

Uuringu enda kokkuvõttes on siiski märgitud, et täpselt pole veel teada, millised naabruskonna aspektid inimese tuju enim mõjutavad. Arvatavasti on tegemist siiski sellega, mis inimesele päevasel, valgel ajal ringi liikudes enim silma hakkab. Sellepärast keskenduti lindudele, kes just pärastlõunal ringi lendasid ja toimetasid.