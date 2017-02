Või kui raviarve on näiteks 75 eurot, siis tasub haigekassa sellest korraga aastase hüvitise määra ehk 30 eurot ja inimesel jääb maksta ülejäänud 45 eurot.

Seega, täiskasvanute hambaravihüvitis on hea võimalus meie inimestele, et neid motiveerida hambaarsti külastama. Nii saame anda inimestele võimaluse vähemalt kord aastas käia hambaarsti juures, et kontrollida suu seisukorda ja hüvitise toetusel teha väiksemaid protseduure, mis hoiavad hammaste tervise ja üldise suuhügieeni heal tasemel. Kord aastas hambaarsti külastades ennetame me suuremate probleemide tekkimist, säästes nii inimeste tervist kui hammaste ravile kulutatavaid summasid. Me usume, et uus hüvitis toob hambaarsti juurde veelgi enam inimesi. Kui me täna pakume kuni 19-aastastele võimalust ravikindlustuse toel alustada elu tervete hammastega, siis nüüd on võimalik ka alates 20ndast eluaastast jätkata seda teed ning kujundada hambaarsti külastamisest endale regulaarne harjumus ka täiskasvanueaks.