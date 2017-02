Käes on toataimede ümberistutamise aeg ning hea on siinkohal meelde tuletada, et mitmed populaarsed toataimed on mürgised ja seetõttu ohtlikud nii lemmikloomadele kui ka väikestele lastele, kirjutab Maakodu.

Paljudes kodudes kasvav Lõuna-Ameerikast pärit valgete õitega tõlvlehik võib tekitada nahaärritust, neelamisraskusi ja iiveldust.

Tuntud toataim on harilik luuderohi, mille lehtede mahl põhjustab nahaärritust ja ville.

Diifenbahhia võib tekitada häälepaeltes põletikku, mistõttu inimene ei saa enam rääkida.

Pühadeaegne lemmiktoataim on piimalilleliste sugukonda kuuluv Kesk-Ameerikast pärit jõulutäht, millesse suhtutakse sageli ettevaatlikult tema mürgisuse tõttu.