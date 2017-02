Anu Saagim: “Väike iha teeb välimusega imet!”

Mitut puhku alustab Anu Saagim (54) oma juttu sõnadega: “Ma olen juba nii kaua elanud, et…”, millele järgneb talle omane naer. Kas peaks ehk küsima, et kuidas siis tervis ka on? Siiski mitte – hoopis tema nooruslikkuse saladust tahaks teada.

Anu tuiskab espresso baari ja haarab letist croissanti, moosipurgi ja topelt -cappuccino. Saia sõrmede vahel rebides puistab ta õhkavalt: “Mul on kõht praegu nii tühi!” Peatub hetkeks ja mõtleb valjult: “Hmm, kas ma üldse hommikust sõin?” Kell on kolm pärastlõunal. “Tuli meelde, graavilõhet sõin hommikul. Paljalt. Sidrunit pigistasin peale. Nii hea! Kui ei mõtle toidu peale, siis ei ole vajadust.”

Söök pole Anule tõepoolest kuigi tähtis. “Kütus!” ütleb ta napilt. Samas võib ta kogu hingest prahvatada: “Mis õigusega!”, kui salatile on majoneesi valatud, supile krutoone puistatud ja lihatüki kõrval on kartulid, kuigi ta palus lisada vaid värsket salatit. Ta pole siiski seda tüüpi, kes mõtleks ainult tervisele ja näksiks rohelist. Kala, toores liha boeuf à la tartar on tema teema. Enamasti jäävad hõrgutised, mida ta toiduga mässamiseks nimetab, nädalavahetuseks. Ja kui on juba õhtusöök, siis olgu ikka eelroog ja pearoog, kuid magustoitu Anu ei võta. Soolase ja magusa vahele peab tal kindlasti jääma paaritunnine vahe. “Ma punnisin alati vastu, kui mees minu vaieldamatut lemmikut tiramisud tellida soovis, aga kui see ikkagi toodi, siis ma muidugi sõin ning mul ei olnud pärast seda eriti meeldiv tunne. Kui selle ära jätsin, oli enesetunne kordi parem.”