Varahommikul heliseb doktori kodus telefon.

"Doktor," räägib kellegi meeshääl. "Meil on siin suurepärane seltskond, aga nüüd on Petersonil halb!"

"Mis temaga on?"

"Selline asi, et... üldiselt on tegu elevantidega..."

"Ta näeb enda ümber valgeid elevante?"

"Vastupidi, doktor! Ta ei näe ühtegi, sest

tuba on neid paksult täis!"