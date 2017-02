Kuigi seni on päevas soovitatud süüa viis portsjonit puu- või köögivilja, näitab uus uuring, et selle koguse kahekordistamine aitaks ülemaailmselt ära hoida kuni 7,8 miljoni enneaegse surma.

Veebileht ScienceDaily.com kirjutab, et Londoni Imperiali kolledži teadlaste uuringu järgi on seni soovitatud viis portsjonit puu- ja köögivilju päevas küll kasulik ja vähendab haiguste riski, kuid enam on inimese organismile kasu päevas umbes 800 grammi rohelise söömisest. See on umbes kümme portsjonit – ühe portsjoni koguseks loetakse 80 grammi. See ühe portsjoni kogus on näiteks väike banaan või kolm supilusikatäit keedetud herneid, brokolit või lillkapsast.

Teadlased uurisid ka seda, millistest viljadest kõige rohkem kasu on. Nende tulemuste kohaselt on järgmised puu- ja köögiviljad kõige efektiivsemad südamehaiguste ja varajase surma ennetamisel: õunad ja pirnid, tsitruselised, salat ja muud roheliste lehtedega viljad nagu spinat ja sigur. Samuti ristõielised taimed nagu brokoli, kapsas ja lillkapsas. Vähiriski võivad vähendada rohelised köögiviljad nagu spinat ja türgi oad, ristõielised köögiviljad ja porgandid.

Dr Dagfinn Aune, kes uuringut läbi viis, soovitas ka, et puu- ja köögivilju peaks sööma võrdselt, ehk mõlemat umbes viis portsu päevas. Teadlased kavatsevad uurida edasi ka seda, kuidas mõjutavad vähiriskide ja südamehaiguste ennetamist viljade kuumtöötlemine ehk keetmine-praadimine ja toorelt söömine.

Oma töös võtsid teadlased arvesse ka katsealuste eluviise ja harjumusi, nagu sportlikkus, suitsetamine ja toitumine üldiselt. Puu-ja köögiviljad ei hoia tõsiseid hädasid kindla peale ära, kui teistes aspektides ollakse enda tervise suhtes hoolimatud. Kuid hoolimata uuritava eluviisist, leidsid teadlased, et taimse toidu osakaalu tõstmiseks oli igal juhul kasu.