Suure teadustöö tulemuste kohaselt ei pärsi ema sünnituseelne ja –järgne depressioon lapse arengut oluliselt, kuid depressiivsus on päritav ning ema depressioon võib last väga tõsiselt mõjutada lapse arengu hilisemas etapis.

Norras tehtud uuringus analüüsiti üle 11 000 perekonna, sealhulgas ligi 18 000 õde-venda. Võrreldes omavahel õdesid ja vendi, geene ja laste keskkonda, said teadlased teha järeldusi sünnitusjärgse depressiooni mõjude kohta, kirjutab ScienceDaily.com.

Depressioon on geneetiliselt päritav. Olles selle arvesse võtnud, leidsid teadlased, et enim mõjutasid ema depressiivsed sümptomid lapsi juba pisut vanemas, eelkoolieelses eas.

"Me leidsime, et need lapsed, kelle emad olid enne ja pärast sünnitamist depressioonis, kannatasid vaimsete probleemide all rohkem seetõttu, et riskigeenid on neile edasi kandunud," räägib dr Line C. Gjerde Norra rahvatervise instituudist. "Kuid depressiivse emaga veedetud aeg on eelkooliealise lapse vaimsele tervisele kahjulik. Seepärast on tähtis, et me jõuaksime nende emadeni nii varakult kui võimalik ja pakuksime neile ravivõimalusi."