Teiste võimalike probleemide seas on kõrgenenud üleujutuste risk ja veega levivate haiguste puhangud jõgedes ja veehoidlates, mis täituvad varakult sulava lume ja varakult alanud vihmade veega.

"Tõsi, me ei saa tõestada, et need konkreetsed muutused sellel konkreetsel aastal on kliimamuutuste süü," ütleb dr Bernstein. "Aga no tõesti, see on nagu öelda kellelegi, kes on 30 aastat suitsu teinud, et ega me ei saa tõestada, et sigaretid sul kopsuvähki põhjustasid."