„Võrreldes teiste maadega diagnoositakse Eestis vähem kutsehaigusi. Erinevused on tingitud nii klimaatilistest eripärasustest kui ka töökultuurist," nendib Qvalitas Arstikeskuse peaarst dr Toomas Põld.

"Skandinaavias pööratakse töökeskkonna ohutegurite vähendamisele rohkem tähelepanu ja investeeritakse töötervishoidu märksa rohkem. Haigusi diagnoositakse varasemates staadiumites ja taastusravi on kättesaadavam. Seega on meie number väiksem just sellepärast, et paljud kutsehaigused jäävad diagnoosimata,“ märgib Toomas Põld.

Põllu sõnul on Qvalitas Arstikeskuses viimaste aastate jooksul palju leitud pehmete kudede haigusi, mis on seotud lihaste ülepingutusega, karpaalkanali sündroomi (randme piirkonna ülekoormusest tingitud haigus) ja liigeste kahjustusega, mis on samuti tekkinud ülepingest ja sundliigutustest.