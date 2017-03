Tinglikult võib esmaabi vajada ka tugev valu, mida suukaudsed valuravimid ei leevenda või terav limaskesta tungiv suust mitteeemaldatav ortodontiline aparaat, mida ei saa ajutiselt isoleerida näiteks nätsu või ortodontilise vahaga.

Kiiret esmaabi ei vaja mõõdukas hambavalu, temperatuuritundlikkus, hambast tüki või täidise murdumine, probleemid proteesi või ortodontilise aparaadiga, lokaalselt turses ige, limaskestamuutus ega piimahamba trauma.

Lahendamist vajavad probleemid

Hambaarstid on veendunud, et ööpäevaringse hambaraviteenuse avamise reklaamimine süvendab inimeste vastutustundetust suutervise suhtes ning sellega annab riik elanikkonnale sõnumi justkui hambaarsti polegi enam vaja profülaktiliselt külastada. See viib olukorrani, kus esmaspäeval “hellaks muutunud” hambaga pöördutaksegi vastuvõtule alles laupäeva öösel. Hambaarstide kogemus öistest valvetest on, et umbes 90% helistajatest on purjus ja kui öösel kohale tullaksegi, siis selgub, et ulatusliku flegmooni raviks tuleb ikkagi pöörduda EMOsse näo-lõualuukirurgi vastuvõtule.

Kehtiva seaduse järgi rahastab haigekassa ainult harva ette tulevat vältimatut hambaravi ehk elule ohtu kujutava hamba eemaldamist ja/või mädakolde avamist. Enamikul esmaabisse pöördujatest ei ole eluohtlikku seisundit, mis vajaks vältimatut abi ja lubaks vastava paketi teenuseid raviarvele märkida. Seega tuleks ka väljaspool tööaega osutatava hambaraviteenuse eest tasuda ikkagi patsiendil endal, millega “hambaEMOsse” pöörduja ei pruugi olla arvestanud.

EHL teeb ettepaneku luua regionaalhaiglate EMO juurde esmase hambaabi kabinetid, kus kõigile sinna pöördujatele oleksid haigekassa kulul kättesaadavad vältimatu abi loetelu teenused ka ilma vältimatu abi näidustuseta. Nendes kabinettides võiks teenindada ka elundisiirdamist ootavaid ja teisi suurenenud hambaravivajadusega isikuid 100% hüvitismääraga. Kuna ööpäevaringne tegevus ei kataks vastuvõtu kulusid, siis peaks töötajate palgafond olema kaetud otse riigieelarvest nagu näiteks on rahastatud hambaravi vanglas.