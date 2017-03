1. Sind kimbutab energiapuudus. Väsimus on üks olulisi suhkruga liialdamise märke. Suhkur annab nimelt energiat vaid lühikeseks ajaks ning pärast selle söömist tunned end väsinumana.

Kuidas mõista, et sa sööd liiga palju suhkrut? Veebikülg Organic Health Team toob välja seitse märki, mis annavad tunnistust, et sa oled suhkrusöömisega liiale läinud.

Elu on äärmiselt ebaõiglane, sest kõik maitsvad asjad ei ole alati tervislikud. Nii on ka suhkruga. Kuid kui sa tead, kui palju kahju teeb suhkur tervisele, suudad ehk veidi positiivsemalt mõelda.

2. See tekitab sõltuvust. Kui sa ihkad pidevalt midagi magusat süüa, on see märk suhkrusõltuvusest.

3. Sa oled haigustele vastuvõtlik. Kui sa põed pidevalt külmetusviiruseid ning kõik väiksemadki viirused hakkavad külge, on see ilmne märk, et peaksid suhkrusöömisele piiri peale panema. Suhkur vähendab keha immuunsust.

4. Sa tunned end pärast sööki uimasena. See tähendab, et veresuhkruga on asjad halvasti ning suhkru söömine ei aita kuidagi veresuhkru stabiilsena hoidmisele kaasa.

5. Sa ei tunne enam maitseid. Liiga palju suhkrut tapab su võime maitseid tunda.

6. Sul on nahal lööve ning silmaalused sinised. Suhkur muudab keha põletikuliseks. Kui sind kimbutab ekseem, akne, naha rasusus või hoopis kuivus, võid süüdlaseks pidada liigset suhkrusöömist. Ka jalgadele tekkivaid nahapaksendeid võib põhjustada just suhkruga liialdamine. Samuti põhjustab see tumedaid silmaaluseid.