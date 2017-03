Siinkirjeldatud mõtte üle ei maksa muiata – tuhanded naised üle Euroopa ja Ameerika rahustavad pakitsevaid rindu nii, et nad panevad kapsalehe rinnahoidja sisse.

Eriti kasulik on see nipp neile, keda kimbutav rindade turse, paistetus, valulikkus ja ebamugavustunne rinnaga toitmise ajal, kirjutab Healthy Life Tricks. Kuid leevendust võib kapsaleht rinnal pakkuda ka neile, kelle valud on põhjustatud vähist.

Kapsalehed toimivad nimelt magnetitena, mis tõmbavad kehast välja erinevad hädad. Seepärast kasutatakse neid ka näiteks põlvevalu raviks.

Eriti kasu on kapsalehest siis, kui see enne pakitsevatele rindadele panna tunniks külmkappi. Pealmised kapsalehed tasub visata ära ning rinnahoidja sisse panna sisemisi kapsalehti. Siis on kindel, et kapsalehed on võimalikult puhtad. Lõika ka kapsalehe rootsu kohalt lehe sisse pragu nii, et rinnanibu jääks kapsalehe alt välja, kuid ülejäänud rind oleks lehega korralikult kaetud. Hoia kapsalehti rinnal paarkümmend minutit või senikaua, kuni need lähevad soojaks. Kasutatud kapsalehed viska minema ning korda protseduuri vastavalt vajadusele.