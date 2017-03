Grippi ja teistesse ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute hulk on kolmel viimasel nädalal pidevalt langenud, kuid järjekindlalt on kasvanud gripist tingitud tüsistuste tagajärjel surnud inimeste arv.

Terviseamet teatab, et 10 haigla andmete põhjal on sel hooajal gripi tõttu elu kaotanud 33 inimest, neist 29 olid vanemad kui 65 eluaastat.

Haiglaravi on gripi tõttu vajanud 1187 patsienti, neist 69 protsenti olid täiskasvanud ja vanemaealised. Intensiivraviosakonnas on ravi vajanud 90 inimest, neist kaks last vanuses 0-4-eluaastat, üks koolilaps, 18 inimest olid vanuses 18-64 eluaastat ning 68 inimest ehk veidi üle 75 protsendi vanuses 65 ja enam. Intensiivravi vajanute mediaanvanus on 74 aastat.