Huvitav efekt, mis tekib, kui näeme kedagi kõnelemas, kuid ei kuule heli, võib meie ajus hoopis uusi seoseid tekitada. Teadlased loodavad selle abil aidata kuulmispuudega inimesi. Kas oled vahel vaadanud filmi või sarja, kus teksti loetakse peale ja märganud, et näitleja suu liigub hoopis teistmoodi? See näitab, et meie aju on päris osav ära tundma suu liigutuste ja heli seoseid. Aga meie aju saab ka ära petta. Seda illusiooni kutsutakse McGurki efektiks: kui näeme kellegi suud liikumas, aga kuuleme midagi muud kui tegelikult lausutud sõnad.

Ameerikas Houstoni linnas asuva Baylori Meditsiinikolledži teadlased üritasid leida selgitust sellele, mis McGurki efekti põhjustab, kirjutab LiveScience.com. Selleks korraldati katse. Osalejal paluti silmad sulgeda ning samal ajal mängiti neile videot, kus inimene ütleb häälitsust "ba-ba-ba". Osalejal palutakse silmad avada ja vaadata videopilti, seekord ilma helita. Trikk on selles, et visuaalselt näib, nagu ütleks inimene videos "ga-ga-ga". Viimast korda vaadatakse videot nii helis kui pildis. Inimesed, kes olid McGurki efektile vastuvõtlikud, ütlesid selle peale, et nemad kuulsid häälitsust "da-da-da". Seda häälitsust polnud videos üldse, ei näha ega kuulda.

Miks see juhtub? Meie ajud üritavad olukorda mõista ja "arvavad", et kuulevad heli, mis on sarnasem sellele, mida silmadega näeme. Meie kõrvad ja silmad teevad koostööd ja üritavad leida õigena kõlavat versiooni. Kui katsealune veel kord silmad sulges ja talle lindistust uuesti mängiti, kuulis ta jälle õiget "ba-ba-ba" heli. Uurijad usuvad, et nende katsetest, McGurki efekti uurimisest ja tehnoloogiast, mida katsete käigus välja arendatakse, võib kunagi olla abi kuulmis- ja kõnehäirega inimeste abistamiseks.