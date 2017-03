Kuigi kala sisaldab hulgaliselt omega-3-rasvhappeid, proteiini ning ka vajalikku D-vitamiini, areneb kalaarmastus paljudel alles hilisemas eas ja nii tuleb lastega sel teemal söögilauas lugematuid sõdasid pidada. Kuidas lapsed ikkagi vaatamata kõigele kala sööma meelitada?

Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia AS viis eelmise aasta lõpus enam kui 3000 õpilase seas läbi uuringu, et selgitada välja laste toitumiseelistused ja rahulolu koolitoiduga. Kui eelnevatel aastatel ei ole kalatoidud laste lemmikute hulka pääsenud, siis sel korral eelistas juba arvestatav hulk koolijütse just kala.

Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuhi Tiiu Endriksoni sõnul on tubli töö teinud kindlasti koolikokad, kes on vähendanud menüüs kalasuppide osakaalu ning valmistavad selle asemel lastele meelepärast ahjukala ja teisi naturaalseid kalapraade.