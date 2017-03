Kui sa oled üks neist, kelle jalad külmetavad pidevalt, kanna öösel magades julgelt sokke – see võib tagada sulle parema une.

Jalgade soojendamine ehk sokkides jalgade teki alla panemine saadab nimelt ajule signaali, et käes on aeg magama minna, vahendab portaal Today.

See laiendab nimelt veresooni, parandades nii vereringet ning saates ajule signaali, et aeg on magama minna. Laienenud veresooned võimaldavad soojusel levida nimelt üle kogu keha ning inimene tunneb end nii lõõgastunumana.