Kõhuli võib olla küll mõnus magada, kuid see populaarne uinumisviis võib põhjustada tõsiseid seljavalusid.

Siiski tuleb kohe ära märkida, et tervetel täiskasvanutel kõhuli magamine probleeme ei tekita, vahendab Men´s Health. Küll aga võib see karuteene teha kroonilise alaseljavalu käes vaevlejate tervisele.

Et kõhuli magamine tekitab seljalihastes pingeid, võivadki selles asendis seljavalud kas tekkida või süveneda.

Kasulik on teada, et kui sul tuleb parem uni vaid kõhuli magades, pane padi kõhu alla - see leevendab pingeid seljas. Kui aga seljavalud kimbutavad, püüa magada külili ja panna padi jalgade vahele, selili magades sea väike padi või rulli keeratud käterätt põlveõndlasse.

Kui vaatamata kõigele seljavalu piinab ning seetõttu magada ei saa, räägi sellest oma arstile.