Munasarjavähk on suuremat suremust põhjustav vähk üle kogu maailma. Et munasarjavähki on keeruline avastada ning see ohustab kõiki naisi olenemata vanusest, on äärmiselt tähtis seda varakult ära tunda.

Munasarjavähi avastamiseks ei ole tõhusat uuringut, sest algav munasarjavähk on reeglina ilma sümptomiteta ning leitakse juhuleiuna, kirjutab Best Healthy Guide. Enamasti diagnoositakse munasarjavähk liiga hilja, kuigi ka selle vähiliigi puhul kehtib reegel, et mida varem see avastatakse, seda suurem on tõenäosus ellu jääda.

Keeruliseks teeb selle vähiliigi avastamise seegi, et munasarjavähi sümptomeid lihtsalt segi ajada vähem tõsiste haigusseisunditega, näiteks seedehäiretega. Kuid on mõned märgid, mis viitavad munasarjavähi olemasolule üsna varakult. Spetsialistid panevad südamele, et allolevad hädad kimbutavad sind kolm nädalat või kauem, mine kurda oma muret arstile.