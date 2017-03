Kuigi oma vigadest on võimalik õppida, kipuvad inimesed tõbisena astuma ämbritesse, kus nad juba varem on olnud. Sestap on paslik meelde tuletada: kui jääd haigeks, ära tee jälle neid levinud vigu. Siis saad kiiremini terveks!

1. Ära liialda ravimitega. Parim ravi on puhkus ning üksnes igasugu teede ja tablettidega tõbe ära ei aja, kirjutab Yahoo Health. Hoopis vastupidi: kui sööd erinevaid ravimeid läbisegi, võib su enesetunne halveneda.

2. Ära nuuska nina liiga kõvasti. Mõneti on see mõistetav, sest lootus nuusates nina lahti saada püsib nohu korral igavesti. Kuid pea meeles, et kui nuuskad liiga kõvasti, võivad ninas veresooned lõhkeda ning ninast hakkab verd jooksma. Ka võib liigne nuuskamine kahjustada nina limaskesta, mis omakord soodustab bakterite levikut hingamisteedesse.

3. Ära mine tõbisena tööle. Kui käid haigena tööl ja üritad end ärksana hoida kohvi ja C-vitamiini abil, pikendad nii enda haigusperioodi kui võimalust kolleege nakatada.

4. Ära võta aegunud ravimit. Kui sa pole kaua haige olnud, võivad kappi olla seisma jäänud aegunud ravimid. Kuid need ei pruugi tervisele head teha. Eriti ohtlik on süüa eelmisest ravikuurist üle jäänud antibiootikume.