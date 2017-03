Isegi, kui kõik allolev tundub kummaline, tasub neid peavaluga võideldes katsetada - teadlased kinnitavad, et need nõksud toimivad!

* Tee keelega harjutusi. peavalu põhjuseks on sageli pingul närimislihased. Neid saab lõõgastada, kui teha Austraalia osteopaat Danny Williamsi soovitatud harjutusi keelega, kirjutab Bild der Frau. Selleks suru keel vastu suulae tagaosa, hoia seda seal viis kuni kümme sekundit ja seejärel lõdvesta keel.

* Kirjuta ninaga numbreid. Pilateseekspert Lynne Robinson soovitab pingepeavalust vabanemiseks ninaga numbreid kirjutada. Tee seda nii: heida pikali, kõverda põlved ja sea jalad puusade laiuselt põrandale. Hinga sügavalt sisse. Kirjuta ninaga kolm korda õhku number kaheksa ja seejärel kõik numbrid ühest üheksani.

* Pane raamat pea alla. Inglise osteopaat Christian Bates soovitab selili heita ja padj asemel panna pea alla paks raamat. Seejärel liiguta kukalt kümme korda aeglaselt raamatu äärt mööda edasi-tagasi ning lase lõual võimalikult rinna lähedale langeda. Hoia seda poosi kaks kuni kolm minutit ning korda harjutusteseeriat viis kuni seitse korda päevas.

* Hoia pliiatsit suus. Stress põhjustab seda, et surume hambad liiga kõvasti kokku. See aga ajab lihased pimgesse nin tulemuseks on pingepeavalud. Ameerika peavalukeskuse New England Center for Headache direktoril Fred Sheftell soovitab selle ennetamiseks hoida pliiatsit viis minutit hammaste vahel - see aitab pinges lihastel lõõgastuda.