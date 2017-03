Kas sa teadsid, et kõrvavaik on tegelikult hea ning seda ei tohiks vatitikuga kõrvast ära kiskuda ei endal ega oma pereliikmetel? Igatahes on kõrvade tervise huvides viimane aeg sellele tegevusele punkt panna.

Kõrvavaik hoiab nimelt kuulmekäigu puhtana ning mustuse ja bakterid trummikilest eemal. Kui kõrvavaiku pidevalt kõrvast välja võetakse, kipub kuulmekäigust kaduma loomulik niiskustase ning kõrv muutub haigustele vastuvõtlikumaks, kirjutab Woman´s Day. Kolm põhilist põhjust, miks kõrvavaiku vatitikuga eemaldada ei tohiks, on:

1. Sa teed asja hullemaks. Alaline vatitiku kasutaja ei näe, mida ta oma kõrvas teeb ning nii võib juhtuda, et ta surub vaigu kuulmekäigus hoopis sügavamale. See aga võib tekitada põrgupiina tekitava vaiguummistuse.

2. Sa võid saada kõrvapõletiku. Kuulmekäigu loomulik vooderdus koosneb vaigust, selles sisalduvast õlist ja nahast. Vatipadjad kahjustavad aga kogu seda vooderdust ning kõikvõimalikud bakterid pääsevad kõrva põletikku tekitama.

3. Sa võid vigastada trummikilet. See vigastus ei ole õnneks väga levinud, kuid on võimalik.