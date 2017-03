Ravimid, mis võivad suhkurtõbe põdejate tervist ohustada on kanagliflosiin, empagliflosiin ja dapagliflosiin, teatas Ravimiamet. Kõigi nende ravimite kasutamisel on oht varvaste amputatsioonideni viivate tüsistuste tekkeks. Kanagliflosiini kasutamine võib lõppeda ka jalast ilmajäämisega.

Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee hindas SGLT2 inhibiitorite ohutust, kuna kahes käimasolevas kliinilises uuringus täheldati kanagliflosiini kasutamisel varvaste amputatsioonide arvu suurenemist. Uuringutes osalevad patsiendid, kellel põhihaigusest (diabeet) tulenevalt on suur risk südame-veresoonkonna tüsistuste tekkeks. Jalaveresoonte kahjustusest tingitud haavandid ja raskemal juhul gangreen, mille tõttu tehakse jäseme (nt varba) amputatsioon, on tüüpilised diabeedi tüsistused. Dapagliflosiini ja empagliflosiiniga läbiviidud uuringutes varvaste amputatsioonide riski suurenemist ei täheldatud, kuid andmeid on piiratult ning riski ei saa välistada. Täiendavaid andmeid loodetakse saada käimasolevatest uuringutest.