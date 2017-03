Suur osa naistest föönitavad oma juukseid valesti ning keeravad selle tegevusega oma kaunid kiharad ja koos sellega ka kogu väljanägemise tuksi.

Kui sa oma välimusest hoolid, väldi neid vigu:

* Ära unusta kuumakaitset! See kaitseb juukseid kuumuse eest - see on vajalik mitte vaid sirgendamisel või lokkide tegemisel, vaid ka föönitamisel, kirjutab Allwomenstalk.