Seni on teadlastel olnud keeruline embrüot uurida, sest emaka sees on pisikest organismi ultraheliga äärmiselt keeruline jälgida. "Mitu nädalat hiljem saab seda juba ka ultraheliga uurida," selgitab bioloog Magdalena Zernicka-Goetz. "Aga selles staadiumis on see meile suhteliselt tundmatu. See on nagu arenguetappide must kast."