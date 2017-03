1. Päeva jooksul tee mitu väikest söögipausi. Levinud soovitus on jagada oma päevased toidukorrad nii, et portsjonid oleks väikesed ja söögikordi vähemalt viis. Uue uuringu järgi ei vasta see aga tõele, söögikordade arvust on olulisem jälgida kalorite kogust.

2. Jälgi kaalu pingsalt. Hiljutine uuring kinnitab, et keskendudes kaalulangetusprotsessile, mitte kaalunumbrile, on suurem tõenäosus liigsetest kilodest lahti saada.

3. Proovi mahlapuhastuskuuri. Sellega on nii nagu paljude teiste dieetidega: kõik lisakilod, millest kuuri jooksul vabaned, tulevad pärast puhastuskuuri lõppu kiiresti tagasi. Vaata selle asemel oma toitumine üle ja liigu rohkem.

4. Et toidukorra ajal söögiga liialdamist vältida, näksi midagi vahepeal. Tegelikkus on see, et kui sa näiteks lõunapaiku midagi näksid, ei mõjuta see kuigivõrd õhtusöögilauas söödavat. Vastupidi: uuringud kinnitavad, et need, kes söögikordade vahel midagi näksisid, sõid söögilauas sama palju kui kõik teised.

5. Trenni tegemine suurendab söögiisu. See on täiesti kinnitamata fakt! Seega – unusta see väide ja tee ikka trenni.

6. Et hoida kalorite tarbimine minimaalsena, joo vaid seda, milles pole üldse kaloreid või on madal kalorisisaldus. Teadlased on leidnud, et kui inimene tarbib madala kalorisisaldusega jooke, sööb ta rohkema kalorisisaldusega toite. Kõige mõistlikum oleks magustatud jooke tervenisti vältida.