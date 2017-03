Süda on elund, mis hoiab organismi töös. Ometi on just südamega seonduvad haigused kogu maailmas peamiseks enneaegsete surmade põhjuseks.

Nende ennetamiseks tuleb teada, millised elustiiliharjumused südant kahjustavad ning oma käitumist vastavalt korrigeerida. Bild toob välja kuus harjumust ja tõbe, mis võivad südamele ja ka su elule saatuslikuks saada.

· Alkohol. Klaasike punast veini õhtul ei tee paha, kuid alkoholi sage suurtes kogustes tarbimine tõstab riski haigestuda kõrgvererõhutõppe.