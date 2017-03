Rauavaegusaneemia on sage tervisehäire, mis soodustab ka paljude tervisehäirete teket. Leiti, et see võib olla täiskasvanud inimestel riskiks kuulmislanguse väljakujunemisel.

USA Pennsylvania ülikooli teadlased uurisid elektrooniliste haiguslugude andmeil rauavaegusaneemia seost kuulmislangusega 305 339 patsiendil vanuses 21–90 eluaastat, kirjutab meditsiiniportaal Med24.

Leiti, et rauavaegusaneemia võib olla riskiks kuulmislanguse väljakujunemisel.

Kuidas rauavaegusaneemia kuulmislangust täpselt soodustab, pole veel selge. Üheks võimalikuks teguriks peavad autorid sisekõrva isheemiat. Sisekõrv on verevarustuse häirete korral kergesti kahjustatav, aneemia korral on vere hapnikuvarustuse võime oluliselt vähenenud.

Rauavaegusaneemia on enamasti raviga hästi korrigeeritav ja uuringul leitud seos rauavaegusaneemia ja kuulmislanguse vahel võimaldab varakult alustada raviga kuulmislanguse kui inimese elukvaliteeti oluliselt halvendava tüsistuse ärahoidmiseks.