Your Tango toob välja kaheksa asja, mis juhtub su tervisega, kui oled seksipastul.

Kui sa kohtud inimesega, kes ütleb, et ta sureb kohe, kui ta seksida ei saa, võib tal olla täiesti õigus. Kui inimene ei seksi pikka aega, võivad teda tabada päris mitmed tõsised tervisehädad.

2. Sind kimbutab stress. Kuna seksi ajal vabastab aju hea enesetunde hormoone, on inimene seksipaastul olles suuremas stressis.

3. Sind kimbutab enneaegne seemnepurse. Tegelikult ohustavad pikka aega mitte seksinud mehi ka teised erektsioonihäired.

4. Su unenäod muutuvad. Sa hakkad sagedamini unes nägema seksimist ja isegi orgasmi saamist.

5. Sul libiido langeb. Seksipaastul olles võib seksiisu kaduda ning libiido langeb.

6. Su enesehinnang langeb. Spermal on antidepressantidega sarnased omadused ning see tähendab, et kui sa ei seksi, tunned sa end vähem atraktiivsena.

7. Meestel tõuseb risk haigestuda eesnäärmevähki.